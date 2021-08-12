Спасатели не нашли восемь человек, находившихся на борту упавшего на Камчатке Ми-8

Вертолет упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке Фото: Предоставлено очевидцем

До сих пор неизвестна судьба восьми из 16 человек, находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8, спасателям пока не удалось их найти. Поиски людей в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника продолжаются, на месте работают водолазы.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», - сообщил ТАСС Дмитрий Черных – коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал затонувший в озере Ми-8.

По его словам, «все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке».

«Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана», - добавил Дмитрий Черных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, на территории Кроноцкого заповедника упал в озеро туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула и, по данным МЧС, лежит на глубине 100 метров. Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.