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Происшествия12 августа 2021 6:52

Спасатели не нашли восемь человек, находившихся на борту упавшего на Камчатке Ми-8

Спасенные доставлены в Петропавловск-Камчатский, поиски остальных продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке

Вертолет упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке

Фото: Предоставлено очевидцем

До сих пор неизвестна судьба восьми из 16 человек, находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8, спасателям пока не удалось их найти. Поиски людей в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника продолжаются, на месте работают водолазы.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», - сообщил ТАСС Дмитрий Черных – коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал затонувший в озере Ми-8.

По его словам, «все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке».

«Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана», - добавил Дмитрий Черных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, на территории Кроноцкого заповедника упал в озеро туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула и, по данным МЧС, лежит на глубине 100 метров. Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.

Появились кадры доставки пострадавших при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года
Видео: правительство Камчатского края