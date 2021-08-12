«Известия»: Правительство России предложило возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления Фото: Shutterstock

Негосударственные страховые пенсионные фонды в России могут обязать возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением законодательства, с 2022 года. Об этом в четверг, 12 августа, пишет газета «Известия», ссылаясь на соответствующий законопроект, подготовленный правительством РФ.

Сообщается, что российская Государственная дума может принять проект закона уже в октябре текущего 2021 года.

Закон рассчитан на защиту прав пенсионеров, которые хранят накопления в негосударственных пенсионных фондах и могут потерять средства при досрочном переходе из одного фонда в другой. Авторы документа обратили внимание, что в настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена. Восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии сегодня осуществляется в судебном порядке, но иногда происходят отказы.

Правительство предложило обязать страховщиков, от которых переводятся накопления российских пенсионеров, восстанавливать на счете застрахованных лиц сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Для этого необходимо, чтобы суды признавали недействительным договоры об обязательном пенсионном страховании.

Как писал сайт Kp.ru, накануне кабмин России одобрил законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий 2022 год.