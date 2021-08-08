Правительство России одобрило законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год Фото: Shutterstock

Российское правительство одобрило проект федерального закона, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий 2022 года. Документ одобрили в ходе заседания в минувшую пятницу, сообщается в воскресенье, 8 августа, на официальном сайте кабинета министров.

- Одобрить проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» и внести его на рассмотрение в российскую Госдуму в установленном порядке, - говорится в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, накануне Росстат сообщил, что высокая инфляция в России в первой половине текущего года привела к снижению пенсий в реальном выражении. В годовом сравнении выплаты уменьшились на 0,8 процента в июне 2021 года.

Ранее финансовый эксперт Евгений Биезбардис рассказал, что у большинства российских пенсионеров размер пенсии только немного превышает размер прожиточного минимума в регионе, но есть способы законно увеличить выплаты.