Синоптик Тишковец: В Москве за сутки выпало 47% месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за минувшие сутки выпало 47 процентов от месячной нормы осадков: на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Instagram.

- В российской столице выпала почти половина месячной нормы осадков! На регион обрушился мощный ливень, наибольшее количество которого пришлось на темное время суток. На ВДНХ зафиксировано 36 мм, на других московских метеостанциях: Балчуг – 34 мм, Теплый Стан – 32 мм, Тушино – 28 мм, - написал синоптик.

Евгений Тишковец отметил, что сильный ливень затронул и Московскую область. На территории региона отмечалось от 25 до 31 мм осадков за один день.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что «жарковатая» погода в столичном регионе будет длиться только до сегодняшнего дня, после чего сменится дождем.