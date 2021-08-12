Общественник предложил заморозить цены на «школьные» сорта цветов перед 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед 1 сентября цены на цветы традиционно взлетают вверх. Многие родители признают, что букеты для школьников больно бьют по карману.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил заморозить цены на цветы с конца августа до середины сентября. Речь идет не обо всей цветочной продукции, а только о так называемых «школьных» сортах цветов.

Свое обращение Владимир Петров направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Общественник подчеркивает, что подготовка детей к школе – это очень затратный процесс для родителей. А если в школу ходит сразу несколько детей из одной семьи – то закупки к новому учебному году пробивают брешь в семейном бюджете.

Безусловно, меры, принимаемые правительством в части поддержки семей с детьми, имеют важную роль. Но выплатами и пособиями сложно перекрыть все возникающие нужды. К тому же, часто недобросовестные продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем и взвинчивают цены на свою продукцию в несколько раз перед 1 сентября.

В связи с этим целесообразно было бы ввести ежегодную заморозку цен на популярные «школьные» сорта цветов в период конца августа — середины сентября.

- С целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам, — цитирует RT текст обращения.

Данная мера будет «способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей».

Стоит отметить, что средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в России в этом году составила 17 550 рублей. В перечень вошли школьная форма, спортивная форма для занятий физкультурой, пенал, рюкзак и ноутбук.

Родителям девочек школьная форма обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9% дороже, чем прошлым летом. Для мальчиков форма будет стоить в среднем 1000 рублей — за год цена выросла на 25%, пишет газета "Известия".