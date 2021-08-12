Вильфанд предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В большинстве российских регионов до конца рабочей недели ожидаются температуры на семь-десять градусов выше нормы. Об этом в четверг, 12 августа, предупредил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Аномальная погода будет наблюдаться в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, а также в республике Коми и Ненецком автономном округе. В этих субъектах температура будет на семь-восемь градусов выше нормального значения и составят примерно 24-29 градусов по Цельсию. Значительно превышающая норму температура воздуха буде на юге центра Европейской России: в Тамбовской, Белгородской, Курской и Воронежской областях ожидается 30-37 градусов.

- Очень жарко будет в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе тоже температура превысит норму на семь-десять градусов. Температура в южной половине составит до 34-39 градусов. В Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла, что на восемь-десять градусов выше нормального для этого времени года значения, - отметил Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Аномальная жара также ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и Тыве, а на Таймыре температура до конца недели будет выше нормы на 10 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России подчеркнул, что такая ситуация не способствует природному тушению пожаров.

Тем временем на Москву обрушился сильный ливень: за минувшие сутки в столице выпало 47 процентов от месячной нормы осадков.