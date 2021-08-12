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Здоровье12 августа 2021 9:07

Проценко: здравоохранение России готово к потенциальной новой волне коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке призвал россиян прививаться, чтобы предотвратить новую вспышку пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Проценко: здравоохранение России готово к потенциальной новой волне коронавируса

Проценко: здравоохранение России готово к потенциальной новой волне коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Система здравоохранения России готова к потенциальной новой волне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе своего визита в ЦУР Забайкалья.

Специалист отметил, что российское здравоохранение за полтора года эпидемии накопило опыт, в том числе опыт перепрофилирования госпиталей для лечения зараженных и создания различных диагностических центров на базе медицинских учреждений.

- Все это позволяет говорить, что у нас нет страха перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре этого года. В настоящее время появление новой волны коронавируса во многом зависит от населения государства, от их гражданской позиции и отношения к вакцинации против инфекции. Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Следует просто вакцинироваться, - подчеркнул Денис Проценко, отвечая на вопрос РИА Новости.

Как писал сайт Kp.ru, ранее главный врач больницы в Коммунарке сообщил, что на территории России в настоящее время наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных пациентов с коронавирусом.