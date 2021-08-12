Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

В России наблюдается снижение числа заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко во время визита в ЦУР Забайкалья.

- Сейчас я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников в России. Мы наблюдаем снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, а также снижение числа госпитализированных из-за заболевания пациентов в различных регионах страны – оно примерно одинаково. Может быть немного растянуто во времени, - отметил Денис Проценко, чьи слова цитирует РИА Новости.

Главврач больницы в Коммунарке отметил, что на территории Москвы спад заболеваемости произошел раньше, а в регионах эта тенденция «сдвинулась» примерно на неделю. Специалист выразил уверенность в том, что снижение числа заболевших связано с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет против коронавирусной инфекции. Число россиян с такой защитой выросло за полтора месяца.

По миру в целом ситуация обстоит иначе: вчера Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за минувшую неделю в мире коронавирусом заразились 4 264 641 человек, что на четыре процента больше, чем за предыдущие семь дней.