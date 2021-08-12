В офисе Зеленского предложили разграничить понятия «российский» и «русский» Фото: REUTERS

Советник главы офисы украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал разграничить понятия «российский» и «русский» в стране. По мнению политика, данные термины надо разделить и прописать в законодательстве Украины.

- Необходимо прописать понятия «русская культура» и «русский язык» в законе. Кстати, этот язык возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский, - заявил Алексей Арестович в эфире телевизионного канала «Украина 24».

Напомним, с 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с данным документом, украинский считается единственным государственным языком на территории Незалежной, он обязателен практически во всех сферах жизни местного населения. Российская сторона данный закон раскритиковала: так, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что власти Киева намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.