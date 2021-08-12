В Совфеде России поддержали идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенаторы российского Совета Федерации поддержат инициативу министерства здравоохранения страны, которое предложило продавать крепкий алкоголь только с 21 года. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил первый заместитель главы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский.

- Если закон будет принят, то россиянам будут продавать крепкий алкоголь только с 21 года при предъявлении паспорта. Пару лет назад с такой же инициативой выступил хоккеист Вячеслав Фетисов, который тогда был сенатором. Коллеги поддержали. Думаю, поддержат и здесь. Сейчас мы медленно, но уверенно продвигаемся по пути формирования здорового образа жизни, - отметил сенатор в интервью РИА Новости.

Валерий Рязанский добавил, что считает данную инициативу Минздрава России «компромиссной».

Накануне министерство здравоохранение разработало поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», предложив запретить с марта 2022 года продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года.