Минпромторг поддержал идею о продаже крепкого алкоголя в России с 21 года

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-10T15:44:56+03:00

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Министерство промышленности и торговли России готово согласовать инициативу Министерства здравоохранения РФ, которое предложило увеличить минимальный возраст для приобретения крепкого алкоголя до 21 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, должны носить взвешенный характер. В данном случае, наверное, это было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем», - сказал министр.

Напомним, 21 марта Минздрав завершил разработку законопроекта, который предусматривает увеличение минимального возраста для продажи крепкого алкоголя. Новые поправки в законодательство составят определенные ограничения для лиц младше 21 года, которым, в случае принятия закона, нельзя будет продавать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%. По задумке Минздрава, документ должен вступить в силу в следующем году.

Сайт kp.ru ранее писал о том, что многие поддержали нововведение.

ИСТОЧНИК KP.RU