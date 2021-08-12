Активность авиации НАТО над Черным морем в 2021 году выросла в три раза Фото: REUTERS

Активность разведывательной авиации стран НАТО в акватории Черного моря в текущем 2021 году увеличилась почти в три раза. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

Военнослужащий отметил, что государства НАТО в последнее время проявляются чрезмерный интерес к южным границам РФ.

- В 2019 году авиация наших западных «коллег» в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов. В прошлом году – примерно 530. А в 2021 году уже более 560. Теперь к американским самолетам-разведчикам и беспилотникам присоединялись самолеты Франции и тактическая авиация объединенных натовских ВС, - заявил Николай Гостев в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Командующий армией ЮВО подчеркнул, что ни один пролет НАТО не остается незамеченным, поскольку российские средства противовоздушной обороны постоянно следят за такими полетами и своевременно на них реагируют.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приближение войск НАТО к российским границам обязывает Россию принимать меры по обеспечению совей безопасности.