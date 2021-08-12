Полиция задержала фургон с 29 беженцами из Сирии после погони по центру Праги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешская полиция после продолжительной погони по центру Праги задержала фургон с 29 беженцами из Сирии. Об этом в четверг, 12 августа, пишет местное издание Novinky.

Сообщается, что сегодня утром сотрудники пражского правоохранительного органа заметили подозрительный микроавтобус Ford Transit, который двигался по автомагистрали D1. Водитель автомобиля отказался выполнить требование полицейских и не остановился, после чего началась погоня. Несколько полицейских патрулей двигались на микроавтобусе до центра города, их сопровождал вертолет. Остановить фургон удалось только в пражском районе Голешовице.

После остановки из транспортного средства выбежали несколько десятков человек: они попытались скрыться, однако правоохранители смогли задержать 29 нарушителей. Водитель микроавтобуса успел сбежать. Позже выяснилось, что пассажиры фургона – мигранты из Сирии.

Накануне Латвия объявила о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за большого наплыва нелегальных мигрантов в страну.