Латвия вводит режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
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Латвия объявила о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за большого наплыва нелегальных мигрантов в страну.
«Решение правительства о режиме чрезвычайной ситуации на латвийской границе принят. Укрепление границы начинается немедленно», – написала в Twitter министр внутренних дел республики Мария Голубева.
В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пояснил журналистам, что режим ЧС фактически означает временное закрытие границы с Белоруссией.
Напомним, ранее из-за стремительного роста числа нелегальных мигрантов режим экстремальной ситуации объявила Литва. Как писал сайт kp.ru, Вильнюс также начал устанавливать заграждение на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком мигрантов.
В июле 2021 Европейское пограничное агентство сообщило о проведении срочной операции на литовско-белорусской границе в связи с увеличившимся потоком мигрантов.