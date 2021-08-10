Латвия вводит режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия объявила о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за большого наплыва нелегальных мигрантов в страну.

«Решение правительства о режиме чрезвычайной ситуации на латвийской границе принят. Укрепление границы начинается немедленно», – написала в Twitter министр внутренних дел республики Мария Голубева.

В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пояснил журналистам, что режим ЧС фактически означает временное закрытие границы с Белоруссией.

Напомним, ранее из-за стремительного роста числа нелегальных мигрантов режим экстремальной ситуации объявила Литва. Как писал сайт kp.ru, Вильнюс также начал устанавливать заграждение на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком мигрантов.

В июле 2021 Европейское пограничное агентство сообщило о проведении срочной операции на литовско-белорусской границе в связи с увеличившимся потоком мигрантов.