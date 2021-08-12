Генпрокуратура России поручила провести проверку после крушения Ми-8 на Камчатке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Генеральная прокуратура поручила Дальневосточной транспортной прокуратуре и прокуратуре Камчатского края провести проверку соблюдения законов о безопасности полетов и об оказании туристских услуг после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом говорится в сообщении правоохранительного органа в четверг, 12 августа.

Напомним, накануне в районе Кроноцкого заповедника Камчатки произошло крушение вертолета МИ-8, который принадлежит «Авиакомпании «Витязь-Аэро». Воздушное судно упало в озеро Курильское. На его борту в момент аварии находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия, обнаружены восемь выживших, которым оказана необходимая медицинская помощь.

После катастрофы было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

- По поручению Генерального прокурора России на место происшествия для координации деятельности оперативно-следственной группы выехали первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора и исполняющий обязанность Камчатского транспортного прокурора. Организована «горячая линия» по приему обращений пострадавших, - говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация с Ми-8 и расследование уголовного дела взяты под контроль в Генеральной прокуратуре России.

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