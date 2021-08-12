В России 12 августа 2021 выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в РФ зафиксировали 6 534 791 случай инфекции. Об этом в четверг, 12 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых случаев заражения за день зафиксировали в Москве (2 294), в Санкт-Петербурге (1 801), а также в Подмосковье (1 143). Сообщается, что у 8,1 процента инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

От коронавируса или осложнений после него за сутки умерли еще 808 россиян, общее число летальных исходов достигло отметки в 168 049. Выздоровели 20 195 человек, за все время - 5 828 972.

Как писал сайт Kp.ru, ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что российская система здравоохранения готова к потенциальной новой волне пандемии коронавируса.