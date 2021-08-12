Экономист спрогнозировал рост банковских ставок по вкладам к концу 2021 года Фото: Анастасия Осипова

Эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов спрогнозировал рост ставок по депозитам до конца 2021 года. По его мнению, процент по вкладам не остановится на отметке в 5,3%, а поднимется минимум до 6 п.п.

Банки будут предлагать клиентам условия, схожие с ключевой ставкой Центробанка, а она растет весь 2021 год. Но свои коррективы внесут показатели инфляции в стране.

- Если инфляция в стране к концу года достигнет отметки в 6,5%, то размер процентов по банковским вкладам будет достигать примерно тех же показателей. Ставки будут на отметке в 5,9–6%. Но инфляцию банковские проценты точно не опередят, - заключил в беседе с NEWS.ru экономист.

Стоит отметить, что в 2021 году банковские депозиты стали более привлекательны для россиян. В прошлом году банки обещали клиентам всего 4% годовых.

- Если процентные ставки будут на уровне 6 п.п., то это позволит сохранить ликвидность и есть смысл рассмотреть вклад, как способ сохранения сбережений, - отметил Сафонов.

Ранее российские банки подняли процент по депозитам до 5,2 годовых. Это показатель 2019 года.