Шойгу: сейчас ситуация в Афганистане гораздо сложнее, чем после вывода советских войск Фото: Министерство обороны РФ

Нынешняя ситуация на территории Афганистана гораздо сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу во время встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучаются по военно-учетным специальностям железнодорожных войск.

- Сейчас ситуация гораздо сложнее. Намного сложнее, -подчеркнул руководитель военного ведомства.

Сергей Шойгу также прокомментировал фотографию тридцатилетней давности, которая была найдена одним из участников встречи в интернете. На снимке министр стоит в окружении, как выразился интервьюер, «каких-то талибов*». Глава Минобороны России подчеркнул, что запрещенного в РФ движения «Талибан»* в то время еще не было, а снимок был сделан в Кабуле.

- На нем рядом со мной - моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли, - объяснил Сергей Шойгу.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Минобороны России сообщил, что движение «Талибан»* в Афганистане взяло под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

*Запрещенная в России террористическая организация