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Политика9 августа 2021 10:52

Памфилова прокомментировала решение ОБСЕ не наблюдать за выборами в России

Глава ЦИК отметила, что место наблюдателей от организации займут представители других международных миссий
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в нескольких странах проводила мониторинг в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса, но непонятно, почему из данного алгоритма выпала Россия. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что ей трудно понять логику отказа, так как в течение последних полутора лет в большинстве стран в связи с коронавирусом ОБСЕ применяла именно такой формат.

«Применяемый БДИПЧ ОБСЕ алгоритм ограниченного мониторинга с учетом пандемии не помешал им в то же время сделать полноценные выводы о том, как проходили выборы в ряде стран. Непонятно, почему именно Россия выпала из этого алгоритма», - приводит РИА Новости ее слова.

Памфилова напомнила, что БДИПЧ не в первый раз отменила наблюдение за выборами в России, но отметила, что место наблюдателей от ОБСЕ займут представители других международных миссий.

Напомним, 4 августа ОБСЕ сообщила, что не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ. Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова заявила, что ЦИК также сожалеет о данном решении ОБСЕ, и предложила пересмотреть его.