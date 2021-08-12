Третий участник побега из изолятора в Истре сдался полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третий заключенный, сбежавший из изолятора временного содержания в Истре, сдался полиции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

- Еще один участник побега сегодня пришел в полицию городского округа Истра. В настоящее время продолжается розыск остальных беглецов, - сообщила она.

Личность сдавшегося правоохранительным органами беглеца пока что официально не раскрывается, однако издание РИА Новости, ссылаясь на источник в полиции, сообщило, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. Именно он является наиболее опасным из сбежавших арестантов.

Как писал сайт Kp.ru, накануне сотрудниками центрального аппарата МВД России во взаимодействии с оперативниками из Подмосковья и Федеральной службы безопасности были пойманы первые два сбежавших из изолятора в Истре заключенных. Денис Грозаву и Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в Подольске. Полиция также задержала арендаторов квартиры, которые, по версии следствия, сознательно укрывали беглецов.

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