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Происшествия11 августа 2021 23:34

Полиция задержала двух заключённых, сбежавших из изолятора в Истре

Оперативники обнаружили беглецов в Подольске, где они скрывались в съемной квартире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Подмосковье задержали двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре

В Подмосковье задержали двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подмосковным полицейским удалось задержать двух из пяти заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Задержаны Денис Грозаву и Иван Цуркану, которых оперативники нашли в Подольске, где беглецы скрывались в съемной квартире, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Отмечается, что вместе со сбежавшими преступниками находились арендаторы квартиры, мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу – предоставлении укрытия. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

Фото: ГУ МВД по Московской области

Фото: ГУ МВД по Московской области

Поиски стальных беглецов, в том числе и обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди, продолжаются.

Фото: ГУ МВД по Московской области

Фото: ГУ МВД по Московской области

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром (около 4:00 мск) в пятницу, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных. Один из них – предполагаемый убийца владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

Сообщалось, что арестантам удалось выломать лоток для еды в камере, после чего они вскрыли замок и сбежали через заднюю дверь. Сотрудники ИВС не пострадали, оружия у сбежавших при себе не было.

После этого побега Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС. Позже стало известно об аресте двух работников изолятора.

Побег из изолятора: из изолятора в Истре сбежали пятеро заключенных
Из изолятора временного содержания в городе Истра ночью сбежали пятеро заключенных. Наш специальный корреспондент Александр Рогоза находится на месте происшествия

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