Минсельхоз России не рассматривает отмену плавающей пошлины на вывоз зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства России в настоящее время не рассматривает отмену гибкой экспортной пошлины на вывоз с территории государства зерновых культур. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2021».

- Министерство не рассматривает отмену плавающей пошлины на вывоз зерна. Такая мера изначально разрабатывалась как постояннодействующая. Сейчас она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на российской рынке на фоне роста мировых котировок, - отметил министр.

Дмитрий Патрушев сообщил, что с 1 июля 2021 года по 30 июня следующего года экспорт зерна из России может составить 51 миллион тонн. Это максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить внутренний рынок России и сформировать переходящие запасы. При этом Минсельхоз рассчитывает, что экспорт будет не ниже, чем в прошлом сезоне.

Глава министерства добавил также, что в настоящее время ведомство не исключает продления запрета на экспорт гречки.