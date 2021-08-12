Власти Казахстана назвали несправедливыми заявления об ущемлении русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал «пещерным национализмом» нашумевшие «языковые рейды», в рамках которых блогеры предъявляют претензии продавцам в магазинах за незнание казахского языка. Он отметил, что все заявления об ущемлении русского языка в стране являются несправедливыми, и судить о ситуации во всем государстве по «неадекватным» поступкам отдельных личностей не стоит.

Накануне житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал в Youtube серию видео, на которые попали конфликты в местных магазинах и объектах общественного питания. Блогер пожаловался на то, что его и других людей сотрудники не смогли обслужить на государственном языке.

После этого в министерстве информации и общественного развития Казахстана подчеркнули, что провокации на языковой теме неуместны.

- Такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. Такие вещи происходят во всем мире, это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством. Разве можно по неадекватным поступкам отдельных людей судить о положении дел в государстве?, - отметил Даурен Абаев в интервью ведущему программы «Открытый диалог - 2.0».

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана отметил, что на территории его страны русским языком владеет почти 90 процентов населения, что говорит о востребованности данного языка. Даурен Абаев заключил, что на это фоне говорить об ущемлении русского языка в Казахстане «по меньшей мере несправедливо».