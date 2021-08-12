Лукашенко: в Белоруссии не будет принудительной вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что не видит необходимости в принудительной вакцинации населения республики от коронавирусной инфекции. По словам главы государства в четверг, 22 августа, прививки от заболевания должны быть добровольными.

- Никакой насильственной вакцинации в Белоруссии нет будет. Категорически предупреждаю – только добровольные прививки. Если человек хочет пройти вакцинацию, то пусть вакцинируется, не хочет - не надо, - подчеркнул белорусский лидер, посещая ОАО «БелВитунифарм». Его словам передает агентство БелТА.

Александр Лукашенко добавил, что в настоящее время не видит «глобальных поводов для беспокойства» из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, поскольку белорусская система здравоохранения успешно справляется с ней.

Напомним, на территории Белоруссии с 1 октября прошлого года началась вакцинация добровольцев российской вакциной «Спутник V», республика стала первой страной после РФ, которая официально зарегистрировала данный препарат. Сейчас им прививают население государства. В июне в Белоруссии была зарегистрирована однокомпонентная версия вакцины «Спутник Лайт».