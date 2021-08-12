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Происшествия12 августа 2021 13:52

Взлет и посадка самолетов приостановлены в аэропорту Якутска из-за дыма

В аэропорту задержано 18 рейсов
Ксения АНУФРИЕВА
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Взлет и посадка самолетов приостановлены в аэропорту Якутска из-за дыма

Взлет и посадка самолетов приостановлены в аэропорту Якутска из-за дыма

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограниченная видимость из-за сильного дума от масштабных природных возгораний привела к приостановке взлета и посадки воздушных судов в аэропорту Якутска. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба аэропорта на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

- В настоящее время аэропорт Якутск работает в условиях ограниченной видимости: из-за дыма метеорологическая видимость составляет всего 150 метров. Это не позволяет самолетам производить взлет и посадку, - говорится в сообщении.

Метеорологическая видимость составляет 150 м

Метеорологическая видимость составляет 150 м

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас в аэропорту задержано 18 рейсов, еще один рейс перенаправили в запасной аэропорт Мирный. Всего за сегодняшний день выполнено 24 рейса, в том числе 14 - по центральному расписанию.

Задержано 18 рейсов, один рейс перенаправлен в запасной аэропорт

Задержано 18 рейсов, один рейс перенаправлен в запасной аэропорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как писал сайт Kp.ru, в настоящее время крупные природные пожары угрожают десятку населенных пунктов в семи районах Якутии, где введен режим ЧС регионального характера.

В Якутии из-за дыма от лесных пожаров приостановили посадку и взлет воздушных судов