Лавров назвал шабашем планируемый Киевом форум «Крымской платформы» Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован украинскими властями на конец августа текущего 2021 года.

- Через неделю пройдет очередной шабаш - форум «Крымской платформы», на котором западные государства будут продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти на Украине, - подчеркнул Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида».

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о запуске так называемой «Крымской платформы», в рамках которой власти Незалежной намерены обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Проведение такого саммита запланировано на 23 августа текущего года.

На этом фоне постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что украинские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций.