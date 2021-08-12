Лавров напомнил, что Крым входит в Союзное государство Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о признании Крыма, напомнил о том, что полуостров как часть РФ входит в состав Союзного государства с Белоруссией.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством», - сказал российский министр, отметив, что по нашему законодательству, Крым является российской территорией и входит в Союзное государство «вместе с нашими белорусскими друзьями».

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. При этом Лукашенко отметил, что может пойти на этот шаг, хотя его «многое связывает». В своей речи он указал на то, что «творит» Киев, и отметив, что в связи с этим у него «руки развязаны».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.