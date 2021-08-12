Исследователь ВОЗ признал возможным лабораторное происхождение коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версии заражения нулевого пациента в лаборатории Уханя или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. Такое мнение высказал датский учёный, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции нового типа в КНР.

По словам исследователя, возможно, пандемия коронавирусной инфекции началась с заражения человека летучей мышью. Одна из популярных гипотез также заключается в том, что нулевой пациент мог заразиться COVID-19 в полевых условиях при взятии проб.

«Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», - заявил ученый в эфире телеканала TV 2.

Эмбарек отметил, что на сегодняшний день специалисты не нашли точной причины распространения коронавирусной инфекции и продолжают работать сразу с несколькими гипотезами.

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал фантастикой доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. Депутат отметил, что американцы основывали расследование на косвенных данных