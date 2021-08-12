Байден во время заседания перепутал имя губернатора Мичигана

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байдена сделал очередную оговорку, которая вызвала волну критики среди американцев.

В ходе онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, глава Белого дома не смог вспомнить имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и обратился к ней как к Дженнифер, но при этом ранее он называл политика «Гретхен».

«Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали», - заявил американский лидер во время встречи, видеозапись которой опубликована на государственном Youtube-канале.

Телеканал FoxNews написал о «промахе» американского президента, отметив, что Байден ранее сотрудничал с Уитмер, и губернатор Мичигана даже была близка к тому, чтобы стать помощником главы Белого дома.

Обозреватель издания The Washington Post Мишелин Мейнард указала на своем аккаунте в Twitter, что неправильное имя только часть проблемы. Как она считает, к Уитмер следовало обращаться «губернатор» в знак уважения, а не называть ее просто по имени.

Напомним, не так давно Байден оговорился, сообщив, что в некоторых регионах США привившиеся от коронавирусной инфекции американцы выдают по сто тысяч долларов.