МВД РФ запретило въезд в страну на 50 лет экс-послу Азербайджана, оскорбившему русских

Исфандияр Вагабзаде Фото: YouTube

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, а также Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после его оскорбительного высказывания о русских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет», - приводит ТАСС сообщение ведомства, где отмечается, что такие заявления разжигают межнациональную рознь».

Куат Ахметов, которому также запретили въезд в страну на 50 лет, является организатором так называемых «языковых патрулей» в Казахстане, заявивший о якобы пренебрежительном отношении россиян к своим соотечественникам.

Напомним, ранее Вахабзаде позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Владимира Жириновского и России. Бывший дипломат заявил, что «работал для русских в Иране и знает, чем занимаются русские свиньи». Лидера ЛДПР экс-посол назвал «жирной свиньей и старым ослом».