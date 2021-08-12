Группа заключенных взяла в заложники 17 надзирателей и директора тюрьмы в Гватемале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 12 августа, группа заключенных тюрьмы строгого режима в Гватемале взяла в заложники 17 надзирателей и директора учреждения.

Как передает издание La Prensa Libre, на место происшествия выдвинулись дополнительные силы правоохранительных органов. Пресс-секретарь правительства Гватемалы Пабло Кастильо отметил, что на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Уточняется, что заключенные требуют встречи с главой местной системы исполнения наказаний.

Ранее в сентябре прошлого года в этой же тюрьме, которая известна в Гватемале под названием «Маленький ад», заключенные взяли в заложники десять надзирателей, которых впоследствии отпустили.

Напомним, в мае этого года в одной из тюрем Гватемалы вспыхнул бунт заключенных, в результате погибли шесть человек. Как сообщали местные СМИ тюрьма, где произошел бунт, переполнена: здание рассчитано 900 заключенных, однако в пенитенциарном учреждении содержатся более 2,25 тысячи осужденных.