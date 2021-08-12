ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает новую группу экспертов для продолжения выяснения происхождения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в заявление организации.

«Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года», - говорится в заявление.

Как отмечают в организации, доступ к данным «критически важен» для развития «понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован».

Уточняется, что при рассмотрении отчета о первой фазе исследований организация установила, что научных данных недостаточно для опровержения какой-либо из гипотез. В том числе, для рассмотрения лабораторного происхождения вируса «важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ», говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне датский учёный, руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции нового типа в КНР, заявил, что возможно, пандемия коронавирусной инфекции началась с заражения человека летучей мышью. При этом он отметил, что версии заражения нулевого пациента в лаборатории Уханя или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. По его словам, сегодня специалисты не нашли точной причины распространения COVID-19 и продолжают работать сразу с несколькими гипотезами.