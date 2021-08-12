Версия теракта среди причин взрыва маршрутки в Воронеже не рассматривается Фото: Кадр видео

Версия теракта среди причин взрыва в маршрутном такси в Воронеже не рассматривается. Такое заявление в четверг, 12 августа, сделал вице-губернатор региона Сергей Соколов.

«Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», - приводит «Интерфакс» слова вице-губернатора региона, который отметил, что сейчас рассматриваются различные версии и «преждевременно говорить о причинах».

Соколов также заявил, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Как писал сайт kp.ru, хлопок газа произошел в маршрутке в центре Воронежа вечером в четверг, 12 августа. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, а пострадали 12 человек. Возгорание удалось ликвидировать.

По словам дежурного городской скорой помощи, на место происшествия выехали семь бригад машин скорой помощи, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи. Всего госпитализировано двое человек.