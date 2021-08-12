Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов у должников Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 12 августа, правительство внесло в Госдуму проект закона, изменяющего правила выезда из страны для должников. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Согласно законопроекту, у лиц, признанных невыездными в связи с неисполнениями судебных решений, заграничные паспорта подлежат изъятию. Должник в праве вернуть свой паспорт в миграционной службе после исполнения своих обязательств.

Также, в документе отмечается, что ограничения могут вводиться, если гражданин является подозреваемым или привлечен в качестве обвиняемого, что касается и осужденных за совершение преступления.

Кроме того, устанавливаются основания для признания загранпаспортов недействительными при изменении владельцем имени, фамилии, а также даты рождения и пола. В таком случае документы также будут изыматься.

Напомним, ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об изъятии загранпаспорта у должников. Как писал сайт kp.ru, данный проект закона поддержал юрист.