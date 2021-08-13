В США впервые за 231 год сократилась численность белого населения

Общее число американцев, которые считают себя представителями белой расы, впервые с начала проведения переписей в США в 1790 году сократилось в абсолютных цифрах. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США.

Отмечается, что по итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 миллиона человек. В 2010 году эта цифра равнялась 223,6 миллиона человек. Это значит, что за все время сокращение представителей белого населения составило 8,6%.