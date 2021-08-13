Метеоролог заявил, что климат в России сильно изменился за последние 60 лет

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в России за последние десятилетия климат значительно изменился.

По его словам, прежде всего синоптики фиксируют изменения в характерных для каждого региона страны климатические показатели. К ним относятся средняя температура воздуха, количество осадков и их интенсивность и другие.

Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет и периодически обновляются, отметил метеоролог. В этом году, по словам Леуса, как раз ожидается такое обновление.

- Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год. Теперь в 2021 году мы начнем использовать "новый" климат. Но Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал, - добавил Леус в интервью радио Sputnik.