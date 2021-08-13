Экс-депутат Рады заявил, что испытывает «испанский стыд» за Зеленского Фото: REUTERS

Бывший депутат украинской Верховный Рады Евгений Мураев выступил с резкой критикой президента страны Владимира Зеленского. В пятницу, 13 августа, политик заявил, что испытывает «испанский стыд» за главу государства.

Так, экс-депутат осудил президента Украины за отсутствие реакции на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий развернуть в стране американские силы противовоздушной обороны.

- Зеленский обещал, что, если через год не сможет решить проблему конфликта на востоке Украины, то этим займется кто-то другой. Прошло уже два года, а война все идет. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой. Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, которые просто продолжает играть роль. Он наплевал в души миллионам украинцев, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей в правительстве для своего рейтинга, - отметил Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Бывший депутат Рады добавил также, что украинский президент пришел к власти в стране за счет спекуляции на чувствах местных жителей. По мнению политика, избрание Владимира Зеленского стало результатом «самой гениальной» избирательной кампании.

Как писал сайт Kp.ru, накануне бывший премьер-министр Украины заявил, что избрание Зеленского на пост президента страны стало «страшной ошибкой» для жителей Незалежной.