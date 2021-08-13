NI назвал условие для гипотетического «вторжения» России в Прибалтику Фото: REUTERS

Успех гипотетического «вторжения» России в Прибалтику будет зависеть от возможности захвата данного региона менее чем за сто часов до того, как силы НАТО успеют дать адекватный ответ. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил обозреватель Себастьен Роблин в своей статье для журнала National Interest.

Автор материала объяснил, что такой сценарий является маловероятным. Он предполагает проход через Сувалкский коридор — участок границы между территориями Польшей и Литвой, ширина которого составляет 40 миль. «Брешь» может стать настоящей «ахиллесовой пятой» НАТО в случае возможного конфликта с российской стороной.

- Москва может попытаться вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у стран НАТО. Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений. Так получится перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые придут на помощь Прибалтике, - заявил журналист.

В своей статье Себастьен Роблин отметил также, что российская сторона «будет делать ставку» на то, что европейские государства не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные прибалтийские страны.

Надо отметить, что российские власти неоднократно говорили, что Москва не собирается нападать на Прибалтику, и НАТО пора это понять.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Прибалтики, которая аккумулируют на своей территории силы НАТО и заявляет об «угрозах» с российской стороны, является нелогичной и пагубной.