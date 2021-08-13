Минэнерго заявило о полноценном обеспечении России топливом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производства нефтепродуктов на предприятиях в России в настоящее время достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава российского министерства энергетики Николай Шульгинов, чьи слова приводятся в совместном заявлении министерства и Федеральной антимонопольной службы.

- Россия полностью обеспечена топливо. Производства на заводах достаточно для удовлетворения нынешнего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской нефтеперерабатывающей компании, а также переориентации части экспорта бензина Киришского «Сургутнефтегаза» на российский рынок по совету Минэнерго и ФАС, - отметил руководитель ведомства.

Николай Шульгинов добавил, что российские нефтяные компании начали выполнять рекомендации министерства энергетики страны по использованию запасов бензина и дизеля с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок РФ, так как нынешний уровень запасов топлива находится на достаточно высоком уровне.

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что кабмин России в настоящее время рассматривает возможность введения временного запрета на продажу бензина трейдерами ради сохранения стабильных биржевых цен на топливо в РФ.