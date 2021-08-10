Новак допустил временный запрет на продажу бензина трейдерами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Российское правительство рассматривает временный запрет на продажу бензина трейдерами для сохранения стабильных биржевых цен на топливо, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Целесообразно принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», – приводятся слова Новака на сайте правительства РФ.

Кроме того, вице-премьер поручил Министерству энергетики разработать меры по стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов, чтобы потребители гарантированно имели достаточной уровень предложения.

По словам Новака, производство автомобильных бензинов с начала 2021 года увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а поставки на внутренний рынок выросли на 12,6%. Экспорт бензина в июле 2021 упал на 14,6% по отношению к июлю 2020, сказал он.

Как писал сайт kp.ru, правительство РФ решило пока не вводить запрет на экспорт бензина.

Ранее Минэнерго предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке, чтобы на фоне растущего спроса в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. Цены на бензин в России с начала 2021 года выросли почти на 5,2%.