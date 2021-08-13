Финансовый аналитик спрогнозировал стабильный курс рубля на конец августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка", спрогнозировал, как поведет себя рубль в конце августа. Последний летний месяц традиционно сложный для российской валюты.

В последние тринадцать лет рубль снижается к доллару в среднем на 2,3%. Но в 2021-м эта динамика изменилась – российская валюта пока чувствует себя уверенно.

- Обычно к снижению рубля приводит тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть, - отметил аналитик в беседе с «Российской газетой».

Этим августом рубль не сдает свои позиции, но тем не менее, ощущается серьезное давление доллара. «Американец» растет за счет повышения доходности гособлигаций США и ужесточению монетарной политики ФРС.

Завершение политики сверхдешевых денег ведет к укреплению доллара в мире и росту цен на гособлигации США. Как следствие – повышенное давление на активы развивающихся стран, в том числе рубль.

Но у рубля есть существенная поддержка – высокие цены на нефть, повышение ключевой процентной ставки Банком России, обнадеживающие темпы вакцинации и интерес зарубежных инвесторов к рублевому рынку.

К тому же, положительная динамика наметилась после встреч президентов США и России.

- Ожидаем, что цены на нефть Brent до конца августа останутся в диапазоне $68-75 за баррель. Во второй половине августа начинается налоговый период, экспортеры будут конвертировать валюту в рубли для выплат в бюджет. Повышенный спрос на национальную валюту обеспечит курс к доллару в диапазоне 72-75 рублей и 85-88 к евро, - спрогнозировал аналитик.

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