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Общество13 августа 2021 10:36

Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую НПО

Речь идет об организации «Международное партнерство за права человека»
Ксения АНУФРИЕВА
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Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую НПО

Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую НПО

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории государства деятельность бельгийской неправительственной организации «Международное партнерство за права человека». Об этом говорится в сообщении правоохранительного органа в социальной сети Facebook в пятницу, 13 августа.

- По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности международной НПО International Partnership for Human Rights, зарегистрированной в Бельгии. Поводом для данного решения стало то, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о решении Генпрокуратуры направлены в российское министерство юстиции для внесения сведений в список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Как писал сайт kp.ru, в июне Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной в стране деятельности международной НПО, зарегистрированной в Чехии, сообщив, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.