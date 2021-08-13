Более 4,5 миллиона москвичей получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19

В Москве более 4,5 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 4,5 миллиона москвичей уже получили хотя был один компонент вакцины от COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что благодаря вакцинации и другим профилактическим мерам эпидемиологическая в Москве значительно улучшилась.

- Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля, - написал Собянин в своем блоге.

В связи с этим власти Москвы решили несколько ослабить коронавирусные ограничения. В частности, отменили требование о переводе 30% сотрудников на удаленку.

При этом многие профилактические меры все еще остаются в силе. Так, в Москве сохраняется масочный режим и требование о социальной дистанции. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, остаются ограничения на посещение концертов, театров и кино.