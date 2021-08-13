В Математическом институте назвали идеальную валюту для хранения денег Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова назвала идеальную валюту для хранения сбережения россиян. По ее мнению, американский доллар подойдет для хранения средств непродолжительное время – от нескольких месяцев до года.

Если же цель накопить крупную сумму за несколько лет, то доллар не самая подходящая валюта, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям.

Сейчас власти страны принимают попытки к ее ужесточению, что, по мнению математика, в будущем может обернуться провалом.

- Федеральная резервная система попросту не сможет перестать выкупать гособлигации и другие ценные бумаги. Это подорвет мировое доверие к доллару, - комментирует Куликова NEWS.ru.

Аналитик так же допускает, что до конца года рубль ослабнет по отношению к доллару. Курс американской валюты может снова подняться к 80 рублям за доллар. Но сохраниться за собой высокие позиции не сможет. В долгосрочной перспективе валютная пара рубль/доллар будет колебаться в коридоре 70-75.

Возвращаясь к долгосрочным сбережениям, математик советует разделить сумму на несколько валют.

- Доллар, евро, йена и английский фунт. Однако у британской валюты традиционно низкий уровень ликвидности в России. Неплохо задуматься о золоте. Его стоимость в обозримом будущем может вернуться к рекордным показателям августа прошлого года - 2000 долларов за тройскую унцию, - заключила Куликова.