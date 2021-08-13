В России 13 августа 2021 выявлено 22 277 случаев заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России выявлено 22 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии в государстве зафиксировали 6 557 068 случаев заражения. Об этом в пятницу, 13 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых инфицированных зарегистрировали в Москве (2 529), Санкт-Петербурге (1 810), а также в Подмосковье (1 223). Отмечается, что у 8,3 процента новых заболевших нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

За сутки от заболевания или осложнений после него умерли 815 россиян, общее число летальных исходов с начала пандемии в стране достигло 168 864. Выздоровели после коронавируса еще 19 368 человек, за все время - 5 848 340.

Как писал сайт kp.ru, сегодня московский мэр Сергей Собянин сообщил, что свыше 4,5 миллиона жителей столицы России получили хотя был один компонент вакцины от коронавирусной инфекции.