В Бишкеке задержан дебошир, напавший на девушку из-за общения на русском языке. Фото: кадр из видео

Напавшего на русскоговорящую девушку жителя Бишкека задержали и поместили в изолятор временного содержания в столице Киргизии. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба управления внутренних дел Октябрьского района Бишкека.

- Сегодня 29-летний гражданин был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и в рамках статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса водворен в ИВС Главного управления внутренних дел Бишкека, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В полиции отметили, что в течение двух суток суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в начале августа в Киргизии пьяный посетитель торгового центра напал на продавца. Мотивом стало то, что девушка говорила с покупателем на русском языке. Российское министерство внутренних дел запретило дебоширу въезд РФ сроком на десять лет.