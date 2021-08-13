Проценко: постковидный синдром длится до двух месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Длительность постковидного синдрома у пациентов составляет до двух месяцев. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во время поездки в Забайкальский край.

Специалист отметил, что у пожилых пациентов, которые перенесли заражение коронавирусной инфекцией, длительность данного синдрома может увеличиться. Он уточнил, что совместно со столичным Государственным университетом управления было проведено исследование, участие в котором приняли 250 пациентов.

- Наблюдение велось с момента нахождения в Коммунарке и в течение месяца после выписки из больницы. Ковид оставляет определенный временный след. Среди симптомов постковидного синдрома была быстрая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, - рассказал Денис Проценко.

Главврачи больницы в Коммунарке сообщил, что для восстановления необходима дозированная физическая нагрузка, реабилитация со стандартным комплексом мероприятий и разъяснительная работа по поводу того, что данный синдром является временным.

Как писал сайт kp.ru, ранее Денис Проценко подчеркнул, что система здравоохранения России готова к потенциальной новой волне пандемии коронавирусной инфекции