Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса Фото: REUTERS

Призывы украинского президента Владимира Зеленского к русским уехать из Донбасса в Россию возмутительны. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями гражданского общества.

- Последнее высказывание господина Зеленского о том, что если ты чувствуешь себя русским, то и уезжай в Россию, это вообще возмутительно, - подчеркнул министр.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал покинуть Донбасс тех, кто считает себя русскими, и заявил, что остаться на данной территории «должны только украинцы». Это высказывание главы Незалежной также раскритиковал первый заместитель главы комитета российской Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, подчеркнув, что в современном мире люди могут жить где угодно и где они сами хотят.