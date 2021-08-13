Лавров посоветовал Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа» Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа» и вспомнить «себя того». Об этом руководитель внешнеполитического ведомства РФ заявил в пятницу, 13 августа, на встрече с представителями гражданского общества.

- Этот человек пришёл на президентский пост под лозунгами, которые он продвигал в сериале «Слуга народа». Я бы настоятельно посоветовал господину Зеленскому пересмотреть данный сериал и вспомнить себя того. Когда он свои иди излагал методом искусства. У него это получалось гораздо лучше. В настоящее время это откровенная игра на руку неонацистам в желании им понравиться и сохранить власть, - подчеркнул Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России также отметил, что призывы Владимира Зеленского к русским уехать из Донбасса на территорию РФ возмутительны.