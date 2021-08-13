Лавров: Россия не нарушает международное право, выдавая жителям ДНР и ЛНР паспорта

Лавров заявил, что выдача паспортов в Донбассе не нарушает международное право Фото: REUTERS

Россия не нарушает международное право, когда выдает жителям ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик) паспорта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

- Международные конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство. На той же Украине венгры, поляки, румыны, имеют паспорта своих государств, и ни у кого это не вызывало вопросов, - сказал он в ходе встречи с представителями гражданского общества.

Лавров также назвал возмутительными призывы Владимира Зеленского к русским уехать из Донбасса.

Ранее, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обвинением в адрес России. Он заявил, что выдача российских паспортов в Донбассе нарушает международное право. Это, по мнению президента, ничем не отличается от «паспортизации» населения Крыма.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2019 году подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. За два года документы получили около полумиллиона граждан.